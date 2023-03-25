مسلسل "الدامة".. لماذا يزعج؟

ما يزال مسلسل "الدامة" للمخرج يحيى مزاحم، والذي يعرض على التلفزيون العمومي الجزائري، يصنع الحدث، فبعد أن احتل التراند وأصبح الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي حتى عربيا، ها هو يثير جدلا بقضية ترويجه لحركة انفصالية مصنفة إرهابية، لتكتمل كل توابل النجاح التي تحيط بالمسلسل الذي فضح تجار المخدرات ومافيا الذهب، وكشف عن أمراض المجتمع الجزائري في حي باب الوادي أشهر الأحياء الشعبية في الجزائر، وقد حققت حلقاته منذ الأولى أعلى عدد مشاهدات على تويتر وأكبر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصل إلى 7 مليون مشاهدة.

لم تتوقف حملات ضرب المسلسل الدرامي الاجتماعي "الدامة" والذي يحقق نجاحا غير مسبوق للدراما الاجتماعية الجزائرية، ويعلن عن ميلاد قريب لدراما الواقع الجزائرية التي ستنافس دراما "الشقق والفيلات الفاخرة". ويأتي مسلسل "الدامة" بعد مسلسل "أولاد لحلال" و"بابور اللوح"، ويعد امتدادا لهذه الدراما التي تفضح الواقع وتضع الأصبع على الجرح بطريقة فنية جميلة، تتكامل فيها مواصفات النجاح من سيناريو جيد، إلى إخراج احترافي، وتمثيل مبهر لأبطال المسلسل من ريم تاكوشت إلى مصطفى لعريبي وعايدة عبابسة وعبد الكريم دراجي والفنانة بيونة، والأطفال المشاركين وكل طاقم المسلسل.

ورغم هذا النجاح الذي تعدى حدود الوطن إذ لقي المسلسل تجاوبا ومتابعة من خارج حدود الجزائر، إلا أنه يتعرض لحملة يصفها بعض المتابعين بالمقصودة والممنهجة والتي تحاول تحطيم كل نجاح تظهر بوادره في الجزائر. وكانت آخر حملة هي الادعاء أن المسلسل يروج لحركة انفصالية مصنفة إرهابية وظهر ذلك في الحلقة الأولى، ولم تطرأ هذه القضية إلا بعد عرض 8 حلقات من المسلسل، مما يؤكد أن وراء ذلك أيد خفية لم يرقها نجاح المسلسل وفضحه للمسكوت عنه.

نجاح غير متوقع

لم يكن أحد يتوقع نجاح مسلسل "الدامة" رغم قوة الكاستينغ والوجوه القوية المشاركة حتى مخرجه يحيى مزاحم الذي عبر لـ"الخبر" في وقت سابق، عن سعادته بنجاح المسلسل وقال "أنا سعيد جدا بالنجاح الذي حققه المسلسل والذي كان غير متوقعا". وعن الكاستينغ القوي الذي ميز المسلسل أضاف "اختيار الممثلين من أهم مهام المخرج بعد اختيار السيناريو، والمخرج يبحث عن ممثلين اللي يقدرو يساعدوه ولهذا كان اختيار ممثلين كبار مثل مصطفى لعريبي وريم تاكوشت، بيونة، عايدة عبابسة".

وأثنى مزاحم على سيناريو المسلسل قائلا "عرض علي سيناريوهات كثيرة ولكن 'الدامة' كان سيناريو مختلف فيه روح كنت نبحث عليها ولقيتها عند سارة برتيمة". واعتبر المخرج أن كثرة الإنتاج الدرامي في الجزائر سيخلق المنافسة القوية "وفرة الإنتاج ستصنع منافسة".

وعن ثنائية الخير والشر التي تبدو مستهلكة، قال يحيى مزاحم "العكس ثنائية الشر والخير من أهم أسس الأعمال الدرامية ولكن طريقة الطرح وعدم الدخول في الموعظة والاستسهال والاعتماد على التفاصيل الدقيقة هو ما يصنع الفرق".

المسلسل بريء من الترويج للحركة الانفصالية الإرهابية

دافع المخرج يحيى مزاحم عن المسلسل الذي يخرجه في فيديو توضيحي للقضية التي أثارها، حيث أكد أن الكلمة التي ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسل، لا ترمز للحركة الانفصالية الإرهابية، ولكنها مكتوبة "ام ار كا" وهي ترمز للمسلسل التركي "الحفرة"، وكتبت في أماكن عديدة من الحي الشعبي باب الوادي، حيث يتم تصوير المسلسل.

وأكد مخرج "الدامة" يحيى مزاحم في الفيديو ذاته أنه "حتى يكون عندنا موقف سياسي واضح، نحن مع الوطن مائة في المائة، ومع انتمائنا لكل ذرة في الوطن".

فيما أوضح مزاحم مع مجموعة من أبناء باب الوادي، أن عبارة "ام ار كا" كتبت منذ حوالي خمس سنوات من طرف بعض المراهقين ولا علاقة لها بالمنظمة الانفصالية "الماك".

وأثار مشهد من مسلسل "الدامة" جدلا كبيرا في الجزائر بعد أن ظهر في أحد مشاهده جدارا عليه كلمة "ماك" وهي اختصار بالفرنسية لـ"الحركة من أجل تقرير مصير القبائل" التي صنفت كحركة إرهابية من الجزائر، ما دفع السلطات المختصة إلى مطالبة التلفزيون العمومي بتوضيحات. ففي بيان لها، راسلت سلطة ضبط السمعي البصري إدارة التلفزيون العمومي مطالبة بتوضيحات بخصوص المشهد في مسلسل "الدامة". وتعهدت السلطات باتخاذ "الإجراءات اللازمة على ضوء ما سيقدمه التلفزيون من توضيحات".

النجاح يضع المسلسل تحت المجهر

وضع نجاح المسلسل أحداثه تحت مجهر المشاهد الجزائر في كل تفاصيله وكانت أولى الانتقادات التي وجهت للمسلسل أنه يروج للعنف والمخدرات واستغلال الأطفال ودعا المنتقدون إلى توقيف عرضه. كما كتب أحمد الزين "يثير مسلسل الدامة الذي تعرضه القناة الأولى العمومية موجة من الانتقادات بسبب مشاهد العنف المبالغ فيه والعنصرية والتحرش وحتى ظهور شعار منظمة إرهابية في أحد مشاهده. ورغم احترافية مخرجه يحي مزاحم عبر المستوى التقني للصوت والصورة، ورغم وجود ممثلين أدوا أدوارا متميزة، إلا أن العمل يعتريه نقائص... هل يعقل أن يتعارك تلاميذ في ساحة المتوسطة وينتهي العراك الذي دام وقتا معتبرا بوفاة تلميذ دون أن يتدخل ولا أحد من سلك المراقبين؟!.

كما أثار مشهد دخول الطفل عبد الرؤوف للسجن، حيث كتب يونس "الخطأ الأول هو أن قاضي الأحداث قال بلي يدخل للحبس حتى يصل لسن الرشد لي هو 18 سنة وأم الطفل بلي دخل 10 سنين حبس وبالتالي يعني أن عمر رؤوف 9 سنوات وهذا ما لا يطابق نص المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري والتي تقول: لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية. ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة. الخطأ الثاني هو أن قاضي الأحداث بعد ما صدر الحكم على الطفل رؤوف، قال للشرطي "شرطي أدي المتهم.. حيث كان الأصح أنو يقلو أدي الجاني لأنو ثبتت عليه التهمة وصدر الحكم.... أما لفظ المتهم نقولوها في مرحلة سابقة لهذه المرحلة عندما يكون ملف القضية عند الضبطية القضائية ولم يصدر بحق المتهم أي حكم. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

أبطال المسلسل أولى المدافعين

كان أولى الذين دافعوا عن المسلسل أبطاله، حيث قاموا بإنزال كبير على اليوتيوب وكتبت بيونة "أنا سعيدة جدا لأن المسلسل نال إعجابكم وأشكر كل الطاقم الفني وأشكركم كثيرا لأنكم تشجعوني على هذا العمل أكثر". بينما علقت عايدة عبابسة "أنا جد فخورة بتمثيلي في هذه الجوهرة الفنية (الدامة) وشكرا لكم على كل الحب... شكرًا لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل".

ودوّن كل من الممثلين مصطفى لعريبي وريم تاكوشت على التوالي "أنا جد فخور بالتمثيل في هذه التحفة الفنية"، "أنا جد فخورة بتمثيلي في هذا المسلسل الناجح (الدامة) وشكرا لكم على كل الحب".

كما كتب الممثل عبد الكريم دراجي الذي يؤدي دور رضا "كان لي الشرف أنني شاركت أول مرة في هذه القطعة الفنية الدامة التي حققت نجاحا كبيرا وخير دليل على ذلك مشاهدات عالية ورسائل إيجابية، شكراً لشعب الجزائري ومازال الخير لقدام إن شاء الله".

الجزائريون يدافعون عن مسلسل "الدامة"

دافع الجزائريون عن مسلسل "الدامة" الذي رأوه بداية لمرحلة ذهبية للدراما الجزائرية، كما اعتبروه ناقوس خطر ضد ظواهر اجتماعية استفحلت وحان الوقت لكشفها للعلن، وللوقوف ضدها ووضع حد لها، ولأن الفن لا يصنع الحلول ويقدم فقط عرض حالات بطريقة فنية توقظ الضمائر وتثير الأسئلة الحساسة وتنبه العقول لمكامن الداء، ولأن المسلسل استطاع ومنذ حلقاته الأولى أن يعلن عن توجهه في ضرب أوكار الجريمة والمتاجرة في المخدرات وفضح خططهم الرامية لتدمير المدرسة الجزائرية بتوريط الأطفال، فقد عرف تضامنا كبيرا من طرف الجزائريين الذين اعتبروه من أنجح المسلسلات الجزائرية التي يجب أن نشجع طاقمه لا أن نقف ضده وأن الذين يقفون وراء حملات تشويهه هم أعداء النجاح.

وكتب الناقد والكاتب لونيس بن علي على صفحته على الفايسبوك، منشورا مطولا قدم فيه رأيه في المسلسل ودافع عن وجهة نظره وجاء في إحدى فقراته "أما أن نقول بأنّ المسلسل يدعو الشباب إلى الفساد الأخلاقي وإلى الاعتداء على الناس فهذا تفكير ساذج، ومثير للضحك، وإلا فنحن نطالب الفنانين والكتّاب إلى عدم الكتابة عن هذه الموضوعات، والتفكير مثلا في الكتابة عن أمور لا تقع على أرض الواقع، كأن نتخيل مجتمعا مسالما، يخلو من جميع الآفات الاجتماعية، والناس فيه يعيشون في وئام. مثل هذا المجتمع المثالي لا نجده إلا في روايات الخيال العلمي التي لا تمت بصلة بواقعنا ولا بحاضرنا. وإذا لم يكن دور الفن هو أيضا التنبيه إلى الأمراض الاجتماعية فالأفضل له أن يصمت، لأنّه سيسقط في تزييف الواقع ذاته".

جميع المسلسلات الجزائرية، ودون استثناء، تعرّضت إلى قضايا اجتماعية كثيرة بعضها طال التمزقات الأسرية، والصراع بين الإخوة، والطلاق بين الأزواج، وعقوق الوالدين... إلخ، فهل سنقول بأنّ هذه الأعمال الدرامية قد عرّضت صورتنا العامة للتشويه؟

وعلق الكاتب علي هجرسي "مسلسل الدامة الجزائري لا يدعو إلى العنف بقدر ما يضع يده على الجرح ويخرج الواقع الجزائري من عمق الشوارع ويُظهر المسكوت عنه. فئة من الشعب أعجبها العمل لأنه يبرز عنف الشارع وهي خائفة على أطفالها فاعتبرته توعويا، وفئة أخرى لامس مشاعرها في الصميم فلم تتقبل أن ترى حياتا شبيهة بحياة شوارعها تعرض في مسلسل يحاكي الواقع"..

أما المتابعون للحلقة الثامنة التي تأخر عرضها على اليوتيوب والذين كان من بينهم من هم ليسوا بجزائريين، فقد أمطروا المسلسل بتعليقات الإعجاب والإطراء واعتبروه طفرة في الدراما الجزائرية والعربية يجب أن تعمم، وكتبت أحلام "مسلسل الدامة الأفضل دون منازع يحاكي الواقع لي رانا عايشينو وأعداء النجاح محملوهاش راهم يديرو المستحيل باش يحبسوه. مزيد من التألق". وعلق أحدهم من بريطانيا "نفتخر بالفن الجزائري والمستوى الذي وصل إليه تحيا الجزائر.. نحن في بريطانيا".