انتقدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، المديرية العامة للضرائب، التضييق الذي تمارسه على المواطنين وتحديد الآجال لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2023.

وقالت المنظمة في بيان لها يحمل عنوان "وفروا القسيمات وبعدها ضيقوا على المواطن في الآجال"، أنه "على غير العادة تم إضافة يوم واحد فقط على المدة القانونية لاقتناء قسيمة السيارات، وحتى قبل إضافة يوم على الآجال، بعض أنواع القسيمات كانت ناقصة في نقاط البيع".

وأضافت أن "المشكل ان عدة نقاط بيع لقسيمة السيارات لا تتوفر على كل الأنواع مما يُلزم المواطن باقتناء قسيمة بسعر أعلى، خوفا من عقوبة مضاعفة، فعوض قسيمة 1500 يجد نفسه مضطرا لاقتناء قسيمة 2000 دج أو أكثر".

ودعت المنظمة، المصالح المعنية، "الذين قرروا إضافة يوم واحد (على غير العادة) إلى توفير القسيمات بكل مبالغها المتنوعة عوض القيام برحلة بحث ودفع مستحقات أكثر"