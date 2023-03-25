كشفت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم السبت في بيان لها، عن فحوى توضيحات التلفزيون العمومي بخصوص مشهد ظهر في أولى حلقات مسلسل "الدامة" والذي أظهر جدارا بأحد الأسواق بالعاصمة مكتوب عليه اسم حركة انفصالية مصنفة إرهابية.

وأوضح نفس المصدر، أنه "على إثر البيان الذي وجهته السلطة للمؤسسة العمومية للتلفزيون بتاريخ 30 مارس 2023، المتعلقة بطلب توضيحات حول مسلسل الدامة في أولى حلقاته، أرجعت مؤسسة التلفزيون في ردها على ذلك، أن سبب ظهور تلك الكتابات خلال بث المسلسل يعود إلى عدم التركيز سواء أثناء التصوير أو التركيب أو عند إعادة مشاهدة الحلقات".

وتضمنت التوضيحات--حسب البيان--أنه "اتخذت إجراءات صارمة ضد المتسبيبين في ذلك''، كما برر التلفزيون العمومي في رده أن "هناك التباس في القراءة الصحيحة لهذه الأحرف والتي لا تعبر حسب سكان الحي عن رموز الحركة الانفصالية".

و في ذات السياق، أكدت سلطة ضبط السمعي البصري "ضرورة احترام جميع مراحل إنتاج العمل التلفزيوني, وجوب حرص لجنة المراقبة القبلية على تجنب الوقوع في الغموض والملابسات التي قد تحمل تأويلات وتعطي قراءات سيميولوجية ذات أبعاد خطيرة".

وأضاف البيان بان "سلطة ضبط السمعي البصري تنبه التلفزيون العمومي وتذكره بمسؤوليته القانونية، تجاه ما يقدمه من أعمال للمشاهد وتفادي الأخطاء المهنية غير المبررة".

كما أكدت السلطة أنها " تؤدي مهامها باستقلالية وسبق لها وأن دعت في عدة مناسبات جميع القنوات العمومية والخاصة إلى احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالنظام العام، كما تشجع على فتح نقاشات مع مختصين ومهنيين للارتقاء بالعمل السمعي البصري".