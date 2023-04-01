وفاة قائد للكشافة الاسلامية الجزائرية

توفي مساء اليوم حميد سلوم قائد فوج الكشافة الاسلامية ببلدية الربعية على اثر ازمة قلبية انتابته خلال مغادرته للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبرواقية أين يزاول الفقيد منذ مدة تربصا تكوينيا،وقد لفظ الفقيد لنفسه داخل سيارته على بعد بضعة امتار قليلة من المعهد حيث اضطر الى توقيف سيارته حينما انتابته الام مفاجئة ويلفظ وقتها انفاسه الاخيرة . وقد أثار حادثة وفاة الفقيد الكثير من الحزن والاسى على مواقع التواصل الاجتماعي بفقدان الأسرة الكشفية بولاية المدية لاحد رجالاتها الذين ساهموا في تنشيط الحركة الكشفية خاصة على مستوى بلدية الربعية ،علاوة على المكانة التي يحظى بها وسط اصدقاؤه وزملاءه في العمل حيث يشتغل كموظف منذ عدة سنوات بمصالح بلدية الربعية. الفقيد توفي عن عمر ناهز 47سنة متزوج و أب لثلاثة ابناء ،ستشيع جنازته ظهر الغد بمقبرة مسقط راسه.