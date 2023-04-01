افتتاح معرض رمضان للكتاب

تَمّ صبيحة السبت، افتتاح "مَعرض رَمضان للكِتاب" بديوان رياض الفتح في العاصمة، الذي يُنظّم تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي".

وحسب بيان للوزارة، سيمتد المعرض إلى غاية يوم 15 أفريل الداخل، وسَيعرف مشاركة 23 دار نشر بما يفوق 4 آلاف عنوان، إذ تم تهيئة 30 جناحاً للتكفل بكل الناشرين.

وأضاف البيان أن هذا يأتي في إطار البرنامج الثقافي المسطر في شهر رمضان للعام الهجري 1444 الذي يتزامن كذلك مع العطلة المدرسية الربيعية.

وتم تحديد توقيت إفتتاح المعرض، في الفترة الصباحية: من الساعة 11:00 إلى الساعة 15:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 21:00 إلى الساعة 01:00 صباحا.



