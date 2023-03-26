المجاهد محمد اسياخم في ذمة الله

توفي المجاهد محمد اسياخم، أمس، عن عمر يناهز 91 سنة، و سيوارى جثمانه الثرى اليوم بمقبرة بني مسوس، و هو أحد مؤسسي الاتحاد العام للتجار الجزائريين كرئيس و تبرع سنة 1955 بمبلغ 500 ألف فرنك لشراء الأسلحة و التحق بالولاية الثالثة ثم بتونس و ليبيا و سويسرا و المانيا، حسب ما ذكره المؤرخ دحو جربال على صفحة مجلة " نقد".

الراحل من مواليد 29 ديسمبر 1931 عاش بحي بلكور أين زاول دراسته و امتهن حرفة بائع الأقمشة بالجملة في شارع " لا لير" سنة 1950 و مسير شركة " أمال" بحي الحامة سنة 1952. في نفس السنة فر من الجيش الفرنسي فرقة المشاة، قبل التحاقه بجبهة التحرير الوطني سنة 1955 و تبرعه بمبلغ 500 ألف فرنك فرنسي لشراء الأسلحة وساهم في خلق الاتحاد العام للتجار الجزائريين كعضو مؤسس، قبل ترأس نقابة تجار النسيج و من 1955 لغاية 1956 ناضل في الولاية الثالثة ومن 1956 لغاية 1957 التحق بالقاعدة الشرقية في تونس و ليبيا. واصل نضاله بسويسرا و ألمانيا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من 1958 لغاية 1962.

أشرف منذ سنة 1965 على مجموعة النسيج الجزائر " جي. تيكسال" و تقلد مناصب أخرى من بينها رئيس جمعية تجار النسيج و مستشار تقني بوزارة التجارة 1971 و مدير عام لشركات عمومية في مجال النسيج قبل العودة لنشاطه الأول كبائع جملة للأقمشة سنة 1974 .