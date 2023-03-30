هيئة مكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات الفنية

تم نهار اليوم على مستوى وزارة الثقافة والفنون تنصيب "الهيئة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات والأداءات التي يديرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، والتي ستتولى أمانتها مديرية تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون ، وهذا تفعيلا للمرسوم التنفيذي رقم 05-316 المؤرخ في 6 شعبان عام 1426 هجري، الموافق لـ 10 سبتمبر 2005 .

واشار بيان للوزارة ان هذه الهيئة تتكون من فنانين في التأليف والأداء منتخبين من طرف نظرائهم، علماً أن عملية الإنتخاب أشرف عليها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافةً إلى ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وممثل عن الإذاعة الوطنية.

وستتولى هذه الهيئة الفصل في المنازعات، وكذا استعمال المصنفات والاداءات التي يديرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى متابعة العرائض التي يودعها الفنانون، والسهر على احترام التنظيم المتعلق بحقوق المؤلف في مجال الأعمال الأدبية.