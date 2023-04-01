الدراما الأمازيغية: نقلة نوعية في برامج رمضان

عرفت الدراما الناطقة بالأمازيغية نقلة نوعية في الشبكة الرمضانية من خلال مسلسلات منتجة من طرف مؤسسة التلفزيون العمومي و القناة الرابعة تمثلت في مسلسل " أسيف نتزيزوا- واد النحل" و مسلسل " إيزوران- الجذور" بالإضافة إلى مجموعة سيتكوم ناطقة بالمتغيرات الأمازيغية الشاوية " ياما تعزيزث" و بالشنوية "أسنسو" ( جبال الظهرة و الشنوة) و المزابية، و حضرت التارقية من خلال إعادة بث سلسلة " جانت جير إدرارن- جانت بين الجبال".

انتقد متتبعو برامج القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية الخلط الذي وقع في بث الحلقة الثانية من مسلسل " إزوران" التاريخي ليلة الأربعاء و إعادة بث الحلقة الأولى بتأخير 20 دقيقة عن التوقيت المحدد في الشبكة البرامجية، مثلما دونه الممثل سالم أوسلاس على صفحته.

اعتبر المشاهدين بأن هذا الخطأ لا يغتفر في حق شريحة واسعة من متتبعي البرامج الأمازيغية على قلتها و المقتصرة فقط على قناة عمومية واحدة دون سواها من القنوات الخاصة التي تجاهلت البعد الأمازيغي في برامجها رغم تكريسه في الدستور، بالإضافة إلى الرمزية التاريخية للمسلسل الذي يروي صفحات بطولية للشعب الجزائري في منطقة القبائل و مجازر الاستعمار الفرنسي.

مسلسل " إيزوران" باللغتين الأمازيغية و العربية من إخراج بوبكر سليمان و هو في نفس الوقت كاتب السيناريو و الحوار مع محمد ناصر طيب، القصة من 8 حلقات تبث أيام الإثنين و الأربعاء، بمشاركة كوكبة من الممثلين ساسي ياسين و سالم اوسلاس و حمزة مشمش و جميلة بوعانم و فضيل حملة و سعيدة صابر و لجيدة أعراب و أخرون.

جرى تصويره في منطقة إغيل علي و أيت أرزين و قلعة آث عباس المقراني، تدور الأحداث في السنة الثانية من الثورة التحريرية 1955 و قبيل تنظيم مؤتمر الصومام. تنطلق الأحداث بواقعة حقيقية جرت بعد مجزرة 20 أوت 1955 في الشمال القسنطيني و بالتحديد في 18 سبتمبر 1955 بعد قيام الجنود الفرنسيين باغتيال 11 شخصا من أعيان قرى بوشقفة و تيغليت أوميال بعرش آث ارزين، انتقاما منهم بسبب نشاطاتهم السياسية.

وظف المخرج هذه الحادثة لتوثيق هذه الجريمة الفرنسية الراسخة في ذاكرة سكان المنطقة باستعمال قائمة الأسماء الحقيقية للشهداء و الشهيدات لتكريم أرواحهم في سابقة تذكرنا بفيلم " معركة الجزائر" و تقمص ياسف سعدي" سي جعفر" لدوره الحقيقي في العمل.

تروي بقية القصة الخيالية حياة " محمد ناصر" اليتيم ابن شهيد و شهيدة و ميلاده في قرية بعيدة عن قريته الأصلية بعد فرار والدته المجاهدة من بطش الجنود الفرنسيين.

نجح ادريس بن شرنين مخرج مسلسل " أسيف نتزيزوا- واد النحل" ، في إحداث نقلة نوعية في مجال الدراما الامازيغية من خلال رفع تحد تقديم عمل درامي من 30 حلقة من 43 دقيقة لكل حلقة حسب المواصفات المتعارف عليها من توقيت الحلقات و فريق العمل و جينيريك و موسيقى تصويرية و التصوير و اختيار الديكورات الداخلية و الخارجية بالتصوير في شوارع مدينة بجاية الجميلة المطلة على البحر و كذا في المدن المجاورة. نجح في التوظيف الذكي للحبكة الدرامية بسيناريو أوباد أحمد مبني على قصة واقعية تروي معاناة الفتاة ميليسا سخي " باية" وهي في نفس الوقت مؤدية أغنية الجينيريك الرائعة رفقة بلال موهري. باية الأم لبنات توأم تضطرها الظروف القاسية لبيع الطفلة الأولى والتخلي عن الثانية عند عتبة مسجد بعد أن ضاقت بها سبل الحياة ووفاة زوجها " مقران" غرقا بعد انقلاب القارب في محاولة للالتحاق بأوروبا.

وُفق السيناريست في إعطاء ريتم قوي وغير متوقع للأحداث بعيدا عن الابتذال والخطية المعتادة في الأعمال الدرامية الجزائرية. اعتمد المخرج على الموسيقى التصويرية من إمضاء يوسفي عبد العزيز لإعطاء شحنة درامية للأحداث لتمرير عنف و قساوة بعض المشاهد دون الحاجة لإظهار مشاهد عنيفة كالحديث عن موت " مقران" في القارب دون تصوير المشهد و نفس الشيء بالنسبة لمقتل احد الشخصيات، تاركا فرصة للمشاهد للتخيل، في محاولة لكسر الصورة النمطية المكرسة لمشاهد العنف في الأعمال التلفزيونية بحثا عن رفع عدد المشاهدات و لإثبات إمكانية تناول ظاهرة عنف المجتمع و قساوة الحياة بطريقة تضمنية دون الحاجة لإظهاره.

استطاعت البطلة " باية" بمقاطع موسيقية حزينة تمرير رسائل جد معبرة باستعمال لغة الجسد من نظرات حزينة و هي تحدث بناتها التوأم و صمت دون الحاجة للصراخ و حتى التكلم في بعض الأحيان.

ساهم جمال مدينة بجاية و أزقتها العتيقة المعروفة بسلالمها الطويلة و منظرها المطل على البحر في جمالية المشاهد و تحولت المدينة إلى شخصية من شخصيات العمل الدرامي، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة لمنطقة واد أميزور، مشاهد و صور معبرة تحمل إمضاء بوفيس منير مدير التصوير. ساهمت مشاركة وجوه فنية معروفة في الدراما الأمازيغية في الرفع من مستوى الأداء وإعطاء الأحداث عمق درامي. جعفر بن صالح