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تتويج رواية " نذير شؤم" للروائية كوثر عظيمي

ثقافة
9 افريل 2023 ()
جعفر بن صالح
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استلمت الروائية كوثر عظيمي أول أمس الجمعة، جائزة " مونليك الحرية" حول روايتها الأخيرة " نذير شؤم" الصادرة سنة 2022 عن دور النشر " لوسوي" الفرنسية و " برزخ" الجزائرية.

سبق و أن افتكت نفس الرواية جائزة رواية الطلبة لفرنسا الثقافة- تيليراما 2023. يعود تأسيس جائزة " مونليك ليبرتي" لسنة 2018 لتكريم الأعمال الأدبية تخليدا لروح المناضلين الفرنسيين الذين اعتقلوا داخل سجن " مونليك" بمدينة ليون الفرنسية مثل جون مولان قائد المقاومة الفرنسية ضد النازية.

حصدت عظيمي بفضل روايتها " ثرواتنا" جائزة رونالدو لتلاميذ الثانويات.

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