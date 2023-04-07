تتويج رواية " نذير شؤم" للروائية كوثر عظيمي

استلمت الروائية كوثر عظيمي أول أمس الجمعة، جائزة " مونليك الحرية" حول روايتها الأخيرة " نذير شؤم" الصادرة سنة 2022 عن دور النشر " لوسوي" الفرنسية و " برزخ" الجزائرية.

سبق و أن افتكت نفس الرواية جائزة رواية الطلبة لفرنسا الثقافة- تيليراما 2023. يعود تأسيس جائزة " مونليك ليبرتي" لسنة 2018 لتكريم الأعمال الأدبية تخليدا لروح المناضلين الفرنسيين الذين اعتقلوا داخل سجن " مونليك" بمدينة ليون الفرنسية مثل جون مولان قائد المقاومة الفرنسية ضد النازية.

حصدت عظيمي بفضل روايتها " ثرواتنا" جائزة رونالدو لتلاميذ الثانويات.



