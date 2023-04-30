مراجعة منح ومعاشات التقاعد

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة معاشات التقاعد في الجزائر بشكل سنوي، في الفاتح من شهر ماي من كل عام.

ووفق بيان مجلس الوزراء، انه في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها الرئيس، للمتقاعدين، وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي،

وذلك على النحو الآتي:

ـ 5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري

ـ 4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري.

ـ 3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري.