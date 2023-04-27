فيلم بالأمازيغية في مهرجان باليابان

رشحت لجنة تنظيم مهرجان الفيلم القصير بطوكيو فيلم " بوسة" ( 19دقيقة) للمخرج عز الدين قصري بلعيد، مزدوج الجنسية

( جزائرية- فرنسية) للتنافس على جائزة " المخرج جورج ليكاس" مع 270 عمل سينمائي يمثلون 120 بلد تم انتقائهم من بين أكثر من 5 آلاف طلب مشاركة.

تنطلق فعاليات المهرجان الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 25 من 6 لغاية 26 جوان القادم بمدينة طوكيو عاصمة اليابان.

واعتمد عز الدين قصري بلعيد على كوكبة من الفنانين المحترفين و الهواة من بينهم هشام مصباح الذي يؤدي لأول مرة دور باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى الممثلة اناييس لعزيزي و بوداود مراد و بوعلام زبلاح و تم تصوير مجريات الفيلم في قرية اشلوف بولاية بجاية. ساهم في إنتاج العمل شركة ( بيان و بيان للانتاج) بالشراكة مع ( بيرث و 3 اورانج برود) ، وتكفل حكيم عبد الفتاح بمهمة المنتج المنفذ.

يروي الفيلم قصة حب بين مريم و رضا، و للتذكير سبق للمخرج عز الدين قصري بلعيد انجاز فيلم " ثيمورا " سنة 2018 الذي تم استغلاله لمدة خمس سنوات دون أن يتمكن الجمهور الكبير من مشاهدته لغياب شبكة قاعات السينما في الجزائر.

يمثل فيلم " بوسة" الجزائر في أكبر محفل سينمائي في القارة الآسيوية برئاسة الفنان تيتسويا بيسو (Tetsuya bessho) سجل منذ انطلاقه سنة 1999 أكثر من 107 ألف طلب مشاركة، وأكثر من 99 ألف مخرج و أكثر من 850 ألف مشاهد في مختلف طبعات المهرجان.