تتويج لينة خوذري و فيلم " حورية" بمهرجان مونتريال بكندا

فازت الفنانة الجزائرية لينة خوذري بجائزة أحسن دور نسائي لدورها في فيلم "حورية" في المهرجان الدولي "رؤى إفريقيا" بمونتريال كندا من 20 إلى 30 أبريل.

انتزع فيلم "حورية " من إخراج مونية مدور جائزة أحسن موسيقى لياسمين مدور و ميكسانس ديكسير وكذا تنويه خاص للفيلم الذي يروي قصة راقصة بالي تتعرض لاعتداء من طرف إرهابي سابق و يتوقف مسارها الفني.

عرف المهرجان عرض 109 فيلم ممثلة لـ 39 بلد ولقد كانت القنصلية العامة للجزائر في مونتريال ضمن المشاركين في الطبعة 39 وأشرفت سفيرة مالي فاطمة بلاوري مايتي على افتتاح المهرجان و تقديم عروض موسيقية للجزائر وهايتي و مالي و بوركينا فاسو، بالإضافة إلى عرض فيلم "الهروب" بحضور المخرج التونسي غازي زغباني وتنظيم تكريم خاص للمخرج سليمان سيسي لكل مساره الفني.

وعادت جائزة أحسن فيلم طويل لـ " جبل موسى" للمخرج دريس مريني وفاز كذلك الممثل يونس بواب بأحسن دور رجالي لدوره في نفس الفيلم.

للتذكير فإن مونية مدور هي مخرجة فيلم " بابيشة" الذي فاز بجوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، و استفادت من تمويل فرنسي بلجيكي لفيلم "حورية".