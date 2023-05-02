فيلم " الاميرة الاخيرة" يواصل اكتساح قاعات السينما بفرنسا

يحقق فيلم " الأميرة الأخيرة" من إخراج عديلة بن ديمراد و داميان اونوغي، نجاح تصاعدي غير مشهود على مستوى قاعات العرض بفرنسا للاسبوع الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخ السينما الجزائرية بحيث انتقل من 61 قاعة إلى 74 و مؤخرا إلى 91 قاعة سينما، بفضل توافد الجمهور لمشاهدة العرض.

لقي الفيلم الروائي الطويل إستحسان النقاد الذين نوهوا بالاخراج الجيد للثنائي عديلة بن ديمراد التي تتقمص دور البطولة في شخصية " زافيرا" و المخرج داميان اونوغي.

تكفل الثنائي ايضا بكتابة سيناريو بيدين اثنتين لرواية فترة من تاريخ الجزائر سنة 1516 غداة استنجاد الملك سليم تومي بالاخوة عروج بربروس ضد الاسبان و تسليط الضوء على دور المرأة في التاريخ الجزائري، وسط ديكور مميز يحاكي يوميات الجزائر أثناء الحكم العثماني و حوارات رائعة بالعامية الجزائرية و مشاهد أصيلة تعتبر مؤشر ايجابي لوضع اللبنات الأولى للسينما التاريخية في الجزائر و توظيفها كقوة ناعمة في استراتيجية ترقية صورة الجزائر.

شارك في الفيلم الممثل دالي بن صالح و ايمان نويل و آخرون. للتذكير فان فكرة مشروع الفيلم تعود لسنة 2017.



