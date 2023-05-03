وهران: وفاة الصحفي عمار عباس

توفي صبيحة اليوم الصحفي الكبير عمار عباس عن عمر يناهز 70 سنة، بعد مرض عضال بوهران.

الفقيد من مواليد 1953 بمدينة فرندة ولاية تيارت من خيرة الأقلام الصحفية المبدعة في الثقافة وعرف بروبورتاجاته الرائعة في جريدة "المجاهد" سنوات الثمانينيات قبل أن يلتحق بجريدة "لوريزون" وفي سنوات الإرهاب اشتغل في مكتب جريدة "ليبرتي" الخاصة لسنوات وانتقل لمدينة مستغانم كمراسل لنفس اليومية.

استقر لاحقا بوهران أين عمل في العديد من الجرائد الخاصة، ليعود مجددا ليومية "لوريزون" بمكتب وهران لغاية تقاعده لكنه واصل العمل كمتعاون لغاية وفاته.