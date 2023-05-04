الحج: رحلات مباشرة من مطار تمنراست

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس في بيان لها، أن مطار تمنراست (أقنار- حاج باي أخموك)، سيستخدم في نقل الحجاج نحو البقاع المقدسة، بشكل مباشر، خلال موسم الحج 2023/1444.

وجاء في البيان، "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي إطار التحضيرات المتواصلة لموسم الحج 2023/1444، تعلن وزارة النقل عن تدعيم قائمة المطارات الوطنية المعنية بنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة من مطار تمنراست (أقنار- حاج باي أخموك)".

ووفقا للمصدر ذاته، ستبرمج بمطار تمنراست (أقنار- حاج باي أخموك) رحلات مباشرة لنقل الحجاج من ولايات تمنراست وبرج باجي مختار نحو البقاع المقدسة.