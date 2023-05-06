والي تيارت يطمئن على الفنان حمزة فغولي

زار، اليوم السبت، والي تيارت، علي بوقرة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بخيرة الوكال، الفنان حمزة فغولي المعروف بـ"ما مسعودة" بمقر إقامته العائلية بولاية تيبازة، للإطمئنان على حالته الصحية، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة على الرأس بمستشفى جراحة الأعصاب بشرشال، حسب بيان مصالح الولاية.

وأثنى والي تيارت، علي بوقرة، على الفنان ابن تيارت نظير أعماله الفنية، بداية بتلك الموجهة لتربية الأطفال من خلال الحصة التربوية الشهيرة "الحديقة الساحرة" التي تقمص فيها فغولي دور "ما مسعودة" مشكلا ثنائي مميز مع الفقيد حديوان، ثم أعمال سينيمائية وتلفزيونية عديدة أبرزها "الطاكسي المخفي" مع الفنان القدير عثمان عريوات، و"ميدالية حسان" وأعمال أخرى، ووجه بوقرة دعوة للفنان حمزة فغولي لحضور فعاليات إحتفالية يوم الفنان في 8 جوان الذي أقر في هذا التاريخ المصادف لتاريخ استشهاد الفنان الشهيد علي معاشي إبن مدينة تيارت بساحة "كارنو"، التي أخذت بعد الاستقلال اسم ساحة الشهداء نسبة إلى الشهيد علي معاشي ورفيقيه محمد جهلان وجيلالي بن سترة الذين استشهدوا في هذه الساحة بقلب مدينة تيارت التي يطل عليها المسجد العتيق.