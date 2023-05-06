عبد القادر حريشان يصدر رواية جديدة

صدرت رواية جديدة للزميل عبد القادر حريشان تحت عنوان "الأعمى" عن دار نهى، باللغة الفرنسية. ويروي المؤلف في مولوده الجديد أيام فرحة الاستقلال وكيف عاش الشعب الجزائري عتقه بعد 130 سنة من الاحتلال.

وفي خضم تلك الأفراح كان شخص أعمى يدب الأرض في البحث عن بصيص أمل نحو المستقبل. وكان يرافقه صبي ليوجهه في مساره وعاش معه تلك المغامرة بكل جوارحه. ومع مرور الأيام بدأ الصبي يكبر ويتأمل فيما شاهد وسمع ولاحظ في تلك الأيام الحرجة. فصار يشكك في مسار ولي أمره الذي لم يكن صادقا في أقواله.

هي قصة مثيرة لحياة ثائر أعمي فر من جحيم الحرب ليختار لنفسه مكانا بعيدا عن الضوضاء والحسابات والانتقامات وغيرها من المآسي التي ترتبت عن الحرب من أجل الحكم.