تيبازة: اكتشاف غرف جنائزية تعود للفترة البونية

أعلنت مديرية الثقافة والفنون لولاية تيبازة عن اكتشاف موقع أثري "هام" بمدينة قوراية، غربي الولاية، يعود للفترة البونية، في مقبرة تحتوي على 12 غرفة جنائزية بها أواني فخارية و أثاث جنائزي و بعض بقايا عظام إنسانية وقطع نقدية برونزية.

وأوضحت مديرية القطاع، أنه في إطار الخرجات الميدانية التي تقوم بها مصلحة التراث الثقافي بمديرية الثقافة، تنقلت يوم الثلاثاء 04 افريل2023 مصلحة التراث الثقافي رفقة فرقة حماية الممتلكات الثقافية إلى بلدية قوراية لمعاينة موقع اثري مكتشف، حيث اتخذت جميع الإجراءات، و تم توقيف الأشغال لحماية هذا الموقع الأثري الهام من الناحية التاريخية.

ولفتت مصالح مديرية الثقافة أن الموقع الأثري يعود للفترة البونية التي تعود للقرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد، حسب ما كشف عنه تأريخ المكتشفات المتمثلة في مقبرة تحتوي على 12 غرفة جنائزية تضم أواني فخارية و أثاث جنائزي و بعض بقايا عظام إنسانية وقطع نقدية برونزية.

وتجري حاليا بهذا الموقع الهام من الناحية التاريخية عمليات بحث من طرف المختصين والخبراء التابعين للمركز الوطني للأبحاث في الآثار.

وتم اكتشاف هذا الموقع الأثري بمنطقة سيدي براهم خواص ببلدية قوراية غربي تيبازة خلال أشغال الربط بالقنوات من سد كاف الدير بالداموس .