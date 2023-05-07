تحت شعار السينما للجميع،وفي إطار انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي والخارجي، وتثمينا لتعاونها مع مختلف الهيئات والجهات الفاعلة، حلت قافلة سينمائية بجامعة غليزان في إطار تعاونها مع المركز الوطني للسينما والسمعي البصري بمناسبة ستينية الاستقلال و بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون بذات الولاية،وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وقد أكد الأستاذ عبد القادر بغداد باي عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ل"الخبر" أن المركز الوطني للسينما،والسمعي البصري برمج من خلال هذه القافلة السينمائية ورشات ماستر كلاس بجامعة غليزان،حول إنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية والقصيرة،وكذا تقنيات التركيب والموسيقى التصويرية.

و قام بالتأطير مختصين في المجال منهم المخرج السينمائي اسماعيل بويش،ورؤوف بن أحمد وشاوش حاج عبد الحق،عبر ثلاث ورشات،تخللتها وقفة للطلبة دقيقة صمت ترحما على المخرج الكبير سيد علي مازيف.

و تسليم المستفيدين من هذه الورشات شهادات مشاركة ، كما تم تكريم المؤطرين ايضا.

و شهدت بالموازاة الأيام التكوينية التي كانت تطبيقية حضورا مكثفا للطلبة والأساتذة والأسرة الثقافية والإعلامية والمهتمين.

ويجدر التنويه بأن الورشات التكوينية كانت مجانية لكل أصحاب المجال والمهتمين.