أحدثت التصريحات الأخيرة للروائي واسيني الأعرج حول روايته حيزية، المنتظر صدورها، وقصة "حيزية" الشهيرة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت النقاش حول حقيقة قصيدة حيزية وعلاقة هذه الأخيرة ببن ڤيطون. وجاء في تصريحات واسيني أن حيزية ماتت مسمومة ويعتقد أن شخصية اسعيّد (وهو الزوج العاشق لحيزية حسب الرواية المتعارف عليها)، وهمية اختلقها الشاعر بن ڤيطون في قصيدته الشهيرة، كونه العاشق الحقيقي لحيزية.. "الخبر" فتحت النقاش حول الموضوع، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر الكاتب حرا في خياله وهو تكلم عن حيزيته هو، وليس حيزية التي عرفها التاريخ، وبين من عارضه في فكرته مؤكدا أن اسعيّد شخصية حقيقية، بينما رأى آخرون أن قصة حيزية لها عدة قراءات.