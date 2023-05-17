الجزائري الذي صدر حول سيرته 60 ألف كتاب

كشف عبد الرحمان خليفة المختص في علم الآثار، في محاضرة بمعهد سيرفانتيس الإسباني بوهران بأن "القديس اوغسطين الذي كتب حوالي 5 ملايين كلمة في أعماله كان في المقابل محل 60 ألف كتاب ولا تزال الأبحاث تصدر بشان مسيرته وتأثيره على الديانة المسيحية على اختلاف مذاهبها".

واعتبر أن ابن مدينة طاغاست وسوق اهراس حاليا في عهد الدولة النوميدية شخصية مؤثرة منذ ولادته في 13 نوفمبر 354 بطاغاست وتوفي في 28 أوت 430 ميلادية.

وكتب العديد من النصوص حول الديانة المسيحية من بينها (الاعترافات، الثالوث، مدينة الله ...) بلغت عدد كلماتها 5 ملايين كلمة. تاثر اوغسطين في بداياته بالديانة الفارسية المانوية ثم الافلاطونية المحدثة قبل اعتناقه الديانة المسيحية بتأثير من والدته القديسة مونيكا.