وسيط الجمهورية يستمع لانشغالات مواطني ڨالمة

عقد، اليوم السبت، في القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية ڨالمة، وسيط الجمهورية مجيد عمور رفقة والي قالمة، حورية عقون، لقاء بممثلي المجتمع المدني داخل الولاية، يتناول جملة الانشغالات التي يعاني منها سكان الولاية، حيث انصبت أبرز الانشغالات المطروحة من ممثلي المواطنين، حول القطاع الفلاحي ومخلفات الجفاف لهذا العام، نضوب مياه سد بوحمدان، انشغال السقي الفلاحي وحاجة الولاية إلى تسجيل مشاريع سدود لاستغلالها في السبب مستقبلا، إلى جانب انشغالات أخرى تخص المطالبة بتسهيلات ومنح رخص حفر آبار، والاهتمام بالكنوز الأثرية والمواقع السياحية وغيرها.