L'international algérien Ryad Mahrez continue d'écrire l'histoire après avoir remporté ce samedi, le titre du championnat anglais avec son club Manchester City.

les Mancuniens vont fêter ce triomphe 24 heures plus tôt. Ils n’auront donc pas besoin d’attendre le résultat du choc de la 37e journée contre Chelsea.

Les Gunners se sont inclinés contre toute attente sur le score de 0-1. Ils ont pris un but de Taiwo Awoniyi à la 19e minute et ils ont été incapables d’y répondre.

City monte donc sur le toit de l’Angleterre encore une fois. C’est la 5e fois depuis 2018 que cela se produit. Seul Liverpool avait réussi à briser cette hégémonie en 2020. Guardiola est parvenu à transformer cette formation en une machine à gagner et il a conquis plus de titres dans le nord-ouest d’Angleterre qu’avec le Barça ou le Bayern, ses précédents clubs.

Riyad Mahrez, 4e meilleur passeur (10 offrandes) du challenge, fêtera son 4e titre de champion depuis qu’il a rejoint les Citizens en 2018.

Avant de rejoindre le second pôle de Manchester, auteur de cinq titres lors des 6 dernières saisons, le capitaine de l’Algérie réussissait l’exploit d’être primé avec Leicester City dans la foulée de l’accession à l’élite en Angleterre.