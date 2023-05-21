المدير العام السابق لجريدة "الشعب" في ذمة الله

انتقل صباح اليوم الأحد إلى رحمة الله الصحفي والمدير العام السابق لجريدة "الشعب" فنيدس بن بلة عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما علم لدى أقاربه.

وقد بدأ الفقيد الذي هو خريج معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مشواره الصحفي في منتصف الثمانينيات بأسبوعية "أضواء" قبل أن يلتحق بالقسم الدولي لجريدة الشعب التي ظل وفيا لها، حيث تدرج فيها مساره المهني من رئيس قسم إلى رئيس تحرير ثم مدير تحرير.

وفي أكتوبر من سنة 2019، تم تعيينه مديرا عاما للجريدة، وهو المنصب الذي بقي فيه إلى غاية جويلية من سنة 2020 قبل أن يحال على التقاعد.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة عين النعجة بالجزائر العاصمة.

وإثر هذا المصاب الأليم، تقدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.