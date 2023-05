Tel est le nombre de citoyens détenteurs de la carte Edahabia

Plus de 11 millions de citoyens sont actuellement détenteurs de la carte de paiement électronique "Edahabia", alors que ce nombre ne dépassait pas les 6 millions de cartes en 2020, a-t-on indiqué auprès du ministère de la Poste et des Télécommunications.

"Le nombre de cartes Edahabia d'Algérie Poste en circulation a dépassé le seuil des 11 millions de cartes, alors que ce nombre ne dépassait pas les 6 millions de cartes début 2020", a-t-on précisé de même source.

La généralisation de l'usage de la carte bancaire Edahabia s'inscrit dans le cadre de la promotion du paiement électronique en Algérie, une démarche qui n'a été possible que grâce au développement de l'infrastructure nécessaire et de la plateforme monétaire d'Algérie Poste, a-t-on expliqué.

La carte Edahabia joue également un rôle important dans la réduction des tensions dans les bureaux de poste, et ce grâce aux retraits aux niveaux des guichets automatiques de billet de banque (GAB), récemment renforcés par l'installation de 600 guichets supplémentaires, soit une augmentation de plus de 40%.

Il est à noter que les titulaires de la carte de paiement Edahabia et de la carte bancaire peuvent utiliser indifféremment les moyens de retrait et de paiement d'Algérie Poste et des banques, et ce dans le cadre de l'accord d'interopérabilité entre leurs deux plateformes de paiement.