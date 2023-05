Bonne nouvelle pour la boxeuse Imane Khelif

La boxeuse algérienne Imane Khelif pourra participer au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024, et si elle se qualifie, à ces JO, a annoncé mercredi à Alger le secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien (COA), Kheireddine Barbari, en marge d'une conférence scientifique nationale sur "la communication et le sport au service du rapprochement arabe".

"Nous avons reçu dernièrement une correspondance du Comité Olympique International (CIO), confirmant la possibilité pour notre boxeuse Imane Khelif de prendre part au tournoi préolympique prévu au mois d'août prochain au Sénégal, et aux JO-2024 de Paris (en cas de qualification), ce qui constitue une opportunité pour la pugiliste algérienne de prouver de nouveau son niveau, et son droit à participer aux qualifications pour le rendez-vous olympique de Paris-2024", a déclaré à la presse le SG du COA.

Concernant l'éviction de la finale de Khelif en mars dernier lors du Mondial féminin de boxe organisé à New-Delhi (Inde) par le comité exécutif de l'Association internationale de Boxe (AIB) pour des raisons médicales, M. Barbari a estimé que "Khelif a fait l'objet de mesures très dures, d'autant qu'elle avait pris part aux JO-2022 de Tokyo, et elle est également vice-championne du monde en 2022. La manière dont elle a été traitée par l'AIB n'a pas été correcte".

M. Barbari a ajouté que ''le COA est en contact permanent avec le CIO, d'autant que l'AIB n'est pas reconnue par le CIO, et qui n'a aucune relation ni avec le tournoi préolympique, ni avec les JO-2024 de Paris''.

''C'est à la suite de ces multiples contacts que nous avons obtenu le -feu vert- du CIO pour que Khelif puisse participer au tournoi de qualification, prévu en août prochain au Sénégal, et au rendez-vous parisien (en cas de qualification). C'est une nouvelle opportunité pour notre championne de prouver son talent et son droit d'être présente aux grandes manifestations mondiales", a commenté le SG du COA.

Suite à l'éviction de Khelif Imane par l'Union mondiale de boxe en finale du Mondial-2023, le COA avait décidé d'accompagner la boxeuse algérienne, et l'assister dans sa préparation en prévision du tournoi préolympique d'Afrique.