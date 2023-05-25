محادثات جزائرية - زامبية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، رئيسة برلمان جمهورية زامبيا، نيللي بوتيت كاشومبا موتي، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، استعرض الطرفان آفاق إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات التي تربط بين الجزائر وزامبيا، انطلاقا من إحياء وتثمين ما يجمع البلدين من إرث تاريخي مشترك من النضال ضد الاستعمار والتضامن والوقوف في نفس الصف دفاعا عن قضايا إفريقيا وتطلعاتها السياسية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان، ثمّن الطرفان الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما أكدا على أهمية تكثيف الحوار والتشاور البيني بهدف تشجيع التفاهم والتوافق، إلى جانب ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني وآليات التعاون الثنائي لضمان استغلال فرص التبادل الاقتصادي التي يتيحها تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.