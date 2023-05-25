تمثال ضخم للأمير عبد القادر بأعالي وهران (فيديو)

أعلن والي ولاية وهران، سعيد سعيود، انشاء تمثال ومتحف للأمير عبد القادر في أعالي جبل مرجاجو بوهران.

وكشف الوالي في جلسة للمجلس الشعبي الولائي، أن التمثال الذي قدرت كلفته 120 مليار سنتيم، سيكون الأعلى في العالم بعلو يبلغ 42 مترا وهو أعلى من تمثال ري ودي جانيرو (39 مترا(.

سيف الأمير عبد القادر في التمثال سيكون مزودا بتقنية الليزر ومتجه نحو القبلة، وأشار الوالي أن المشروع جاء بأمر من رئيس الجمهورية.

كما أن حصان الأمير عبد القادر في التمثال سيكون على 5 ركائز رمزا لأركان الإسلام. وحسب نفس المصدر، فإن المشروع سيكون جاهزا نهاية سنة 2024.