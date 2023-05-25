تقلبات جوية: حالتي وفاة وخسائر مادية

أعلنت وزارة الداخلية تسجيل حالتي وفاة إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات عبر الوطن.

وحسب بيان الوزارة فإن الأمر يتعلق بالطفلة البالغة سبع سنوات ببلدية بوحشانة في ولاية قالمة، تم العثور على جثتها على بعد 5 كلم من مقر إقامتها، كما تم تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ببلدية خميستي في ولاية تيبازة.

وإضافة إلى الخسائر البشرية، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل تضرر عدد من المنازل والبنايات والمرافق العمومية لا سيما بعض الهياكل التربوية على إثر تسربات المياه وارتفاع منسوبها.

وأكدت الوزارة تواصل الهيئات والمصالح المختصة تجندها الميداني عبر مختلف الولايات المعنية إلى غاية العودة الكلية للوضع الطبيعي.