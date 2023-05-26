انتخاب رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحركة النهضة

انتخب مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة اليوم الجمعة رئيس مجلس الشورى الوطني والأمين العام للحركة.

و عقد مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة دورته الأولى اليوم الجمعة بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة، طبقا للمادة 30 من القانون الأساسي للحركة والتي تنص على أن يعقد مجلس الشورى الوطني دورته الأولى في أجل لا يتعدى 21 يوما من انتهاء أشغال المؤتمر.

وبعد المصادقة على لجنة إثبات العضوية، ولجنة الترشيحات تم تثبيت عضوية الأعضاء البالغ عددهم 131 عضوا ، كما تم في جو ديمقراطي تنافسي نزيه انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني والأمين العام للحركة.

وبعد الفرز أسفرت النتائج على انتخاب الطاهر حبشي رئيسا لمجلس الشورى الوطني للعهدة المقبلة الى جانب انتخاب محمد ذويبي أمينا عاما للحركة .