هذه الطرق مغلقة أمام حركة المرور

نبهت مصالح الدرك الوطني اليوم الإثنين إلى غلق بعض الطرق بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق من البلاد.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور عبر صفحة "طريقي" إلى أن الطريق الوطني المزدوج رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف مغلق أمام حركة المرور على مستوى بلدية عين جاسر بسبب ارتفاع منسوب الميا، كما أغلق ارتفاع منسوب المياه الطريق الولائي رقم 17 على مستوى بلدية لازرو.

وفي ولاية أم البواقي أغلقت المياه الطريق الولائي رقم 48 على مستوى بلدية بئر الشهداء، بسبب ارتفاع منسوبها.

وتنصح مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.