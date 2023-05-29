تييازة: وزير الداخلية يؤدي واجب العزاء لعائلة الطفل ضحية الفيضانات بفوكة

أدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، قبل قليل، وجاب العزاء لعائلة الطفل محمد رؤوف بوعزة الذي قضى تحت أنقاض حائط الملعب البلدي لبلدية خميستي خلال التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها البلديات الشرقية لولاية تييازة.

وتوجه الوزير الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة إلى منزل عائلة الطفل الفقيد بخميستي المدينة، أين قدم واجب العزاء لعائلة الطفل عبد الرؤوف صاحب 9 سنوات باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما حرص وزير الداخلية على تأكيد رئيس الجمهورية وقوف الدولة مع مواطنيها خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها العائلات المنكوبة والتي فقدت أبنائها.

وحل الوزيران قبل قليل ببلدية فوكة لتفقد وضعية العائلات المتضررة من الفيضانات.