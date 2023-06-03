الجلفة: توقف 05 أشخاص لتورطهم في قضايا النصب والاحتيال

اوقفت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، خمسة (05) أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 38 و52 سنة، لتورطهم في قضايا النصب والاحتيال استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانوناً، التدخل بغير صفة في الوظائف المدنية، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية، جنحة تبييض الأموال.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لشكوى من عدة مواطنين، مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل عدة أشخاص أوهموهم بإنشاء مستثمرة فلاحية تعمل على تربية المواشي طالبين منهم مقابل ذلك مبالغ مالية لأجل تمويل ذات المشروع.

على إثر ذلك وبعد تعميق عملية البحث والتحري في القضية تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 5 أفراد من بينهم امرأة.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت.