افتتاح مهرجان الأغنية القبائلية

افتتحت الاثنين فعاليات الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية القبائلية بدار الثقافة بولاية بجاية، وذلك بحضور حسيبة قاسي مديرة تنظيم وتوزيع الإنتاج الثقافي والفني ممثلة لوزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، و المفتش العام للولاية ممثلا لوالي ولاية بجاية. وحسب بيان لوزارة الثقافة، فإن فعاليات الطبعة ال13 من المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية القبائلية الذي ترعاه وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي عرف خلال سهرة الافتتاح تكريم الفنان المجاهد الراحل أرزقي بوزيد من خلال إعادة أغاني الراحل من طرف مجموعة من الفنانين على غرار نوفل فايد، فرحات ريان، يانيس زيداني. واختتمت سهرة الافتتاح بوصلة غنائية لضيفة الطبعة ال13 الفنانة سيليا ولد محند ، إلى جانب تكريم عائلة الفنان المرحوم أرزقي بوزيد.