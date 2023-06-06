اكتشاف كنز نقدي في " مداوروش" بسوق أهراس

تم اكتشاف مجموعة نقدية متكونة من 1140 قطعة منها ما تعود إلى القرن الرابع ميلادي، ومنها ما تعود إلى الفترة البيزنطية ـ القرن السادس ميلادي ـ، وذلك بأحد معالم الموقع الذي أطلق عليه مدير الحفرية اسم المعلم الجوفي.

وحسب منشور لوزارة الثقافة، يأتي هذا الاكتشاف من خلال الحفريات التي تم الترخيص لها من طرف وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم بورحلي، وهو أستاذ مختص في علم الآثار القديمة بجامعة الجزائر 2، معهد الآثار، وذلك بالموقع الأثري " مادور" ببلدية مداوروش ولاية سوق أهراس.

جدير بالذكر أن أعمال البحث الأثري تتواصل قصد التوصل إلى نتائج علمية أخرى تثمينا واعترافا بمجهودات فرقة البحث القائمة على هذه الحفريات، وفقا لذات المصدر.