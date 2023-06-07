استبعاد مخرج مغربي من مهرجان أغادير بسبب مساندته للشعب الصحراوي

استبعد منظمو الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أكادير الدولي للفيلم الوثائقي (فيدادوك)، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 10 جوان، المخرج نادر بوحموش من أعضاء لجنة التحكيم، بسبب مواقفه المؤيدة للشعب الصحراوي.

وبعد تعيينه كعضو في لجنة التحكيم ، تم التذكير بأن بوحموش شارك عام 2015 في الفيلم الوثائقي “الحياة معلقة: الاستفتاء والمقاومة في الصحراء الغربية” (في الأصل ، الحياة تنتظر: الاستفتاء والمقاومة في الصحراء الغربية).

في هذا الفيلم الوثائقي، انتقد المخرج المغربي فكرة “المسيرة الخضراء ” التي أمر بها الملك الحسن الثاني عام 1975 ، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ، هنري كيسنجر .

وزار نادر بوحموش المخيمات الصحراوية في عام 2013 وقال: “لقد عانيت من الرقابة الذاتية الكافية بشأن قضية الصحراء الغربية. اللاجئون الذين سأعمل معهم هم لاجئون لأن بلدي المغرب يحتل أرضهم “.

و عن العراقيل التي يعاني منها أي فنان مغربي، أوضح نادر بوحموش : "هناك عقبات مؤسسية كثيرة في طريق أي مخرج سينمائي في المغرب. كل شيء مصمم لفرض رقابة على الأفلام ".

جدير بالذكر أنه في العام الماضي، أثار المركز السينمائي المغربي جدلًا أيضًا عندما أوقف تأشيرة استغلال الفيلم المغربي “اتصال زنك” للمخرج إسماعيل العراقي ، بعد أن أدرك أن الموسيقى التصويرية الأصلية تضمنت أغنية للفنانة الصحراوية الشهيدة مريم الحسان .