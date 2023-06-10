روسيا تأسف للأوضاع المعقدة في الصحراء الغربية

أعربت روسيا عن أسفها لاستمرار الأوضاع المعقدة وغير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما الصحراء الغربية التي لازالت ترزح تحت نير الاستعمار المغربي.

وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية: "يؤسفنا أن الوضع في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال معقدا بسبب بؤر عدم الاستقرار العديدة في المنطقة"، مضيفا أن "هناك توتر في سوريا وليبيا واليمن والسودان والصحراء الغربية".

تجدر الإشارة إلى أن مندوب روسيا كان قد جدد مؤخرا موقف بلاده الداعم للجهود الأممية الرامية لـ "تحقيق حل عادل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره". ويعيش الإقليم من جديد تحت وقع الحرب منذ 13 نوفمبر 2020 بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بعد خرق المخزن لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991 باعتدائه على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات.