هذه هي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان

نصبت السلطات الهندية ساعة مكونة من 10 مربعات بيضاء مرقمة على لوح معدني أخضر كبير في مدينة بومباي على الساحل الغربي للهند يتوقف أمامها المارة الفضوليون لمشاهدتها وهي تسجل تاريخ أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وقد ثُبتت هذه الساعة التي تشبه لوحة النتائج الرياضية على واجهة المعهد الدولي لعلوم السكان ويتم تحديثها يدويًا كل يوم منذ عام 1982، عندما كان عدد سكان الهند يزيد قليلاً عن 684 مليون نسمة، وفقًا لإحصاء عام أجري عام 1981.

لكن هذا الرقم زاد أكثر من مرتين منذ ذلك الحين، حيث شهدت الهند نموًا سكانيًا سريعًا وحلت محل الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان مع تجاوز عدد سكانها 1.42 مليار نسمة، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة في أفريل الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن البروفسور تشاندر شيخار من المعهد الدولي لعلوم السكان قوله "أضيفت خانة إلى الساعة من قبل لأننا توقعنا أننا سنتجاوز المليار".

وكانت الزيادة السكانية منذ وقت كبير مصدر قلق دفع الحكومة إلى إنشاء برنامج وطني لتنظيم الأسرة في وقت مبكر من عام 1952.

لكن شيخار يقول إن إجراءات التعقيم القسري المثيرة للجدل التي اتخذت في السبعينيات وأثارت جدلاً عامًا هي التي دفعت المعهد إلى تصميم الساعة.

كل يوم، يقوم موظفون في جهاز الأمن بتغيير الأرقام بناءً على توقعات معدل النمو الطبيعي، وهو الفرق بين المواليد والوفيات لكل 1000 شخص سنويًا، بناء على تقديرات الحكومة والأمم المتحدة. للإشارة يبلغ معدل الخصوبة في الهند حاليًا ولادتين لكل امرأة، وهو أقل بقليل من عتبة الإحلال السكاني البالغ 2.1، متراجعًا عن تقديرات الحكومة التي كانت 4.8 ولادات لكل امرأة في عام 1981.