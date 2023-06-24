وفاة مفاجئة للاعب كمال أجسام شهير

وفاة مفاجئة للاعب كمال الأجسام الألماني الشهير، جو لاندير، عن عمر ناهز 30 عاما.

لا يزال سبب الوفاة غير واضح، غير أن "دايلي ميل" ذكرت أنه مات بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ.

وكان جو لاندير يعرب عن قلقه البالغ بشأن مخاطر النوبات القلبية المرتبطة بالإفراط في التدريب.

وأثارت وفاة لاندير حزن الملايين من متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد نشر مقاطع عن نمط الحياة الصحي.

وكان لاندير مؤثرًا ألمانيًا بارزًا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في اللياقة البدنية وكمال الأجسام.

نجاح جو ليندنر كمؤثر عالمي في اللياقة البدنية وكمال الأجسام أسهم في حصوله على ثروة كبيرة، وبلغ صافي ثروته 800 ألف دولار تقريبًا اعتبارًا من تقديرات عام 2023.

ومن خلال المحتوى الذي كان يشاركه عبر الإنترنت مع المعجبين في جميع أنحاء العالم للحفاظ على نمط حياة صحي، وصل حسابه إلى أكثر من 8 ملايين متابع عبر "إنستغرام".