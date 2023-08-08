صب 474 مليون دينار لفائدة المؤلفين وذوي الحقوق

قام الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا) بدفع مبلغ مالي إجمالي قيمته "474 مليون دينار جزائري على 2659 من المؤلفين وذوي الحقوق والناشرين الموسيقيين" بعنوان سنة 2022، حسب ما أفاد به بيان لهذه المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير حقوق المؤلفين.

وأوضح البيان انه "تم استكمال عملية توزيع المستحقات وحقوق المؤلف الناجمة عن حق الاستنساخ على الدعائم وحق الاستغلال العمومي عبر قنوات الاذاعة والتلفزيون لسنة 2022, على دفعة واحدة بمبلغ إجمالي يفوق 474 مليون دينار على 2234 مؤلف مبدع و418 من ذوي الحقوق و7 ناشرين موسيقيين".

وجاء ذلك "تقديرا لجهود أولئك الفنانين والمبدعين وحرصا على حماية حقوقهم المشروعة، مع الالتزام الدائم بمبدأ الشفافية في توزيع العائدات على أصحاب الحقوق"، حسب ذات المصدر.