فتح الترشح للمشاركة في جائزة مصطفى كاتب الدولية

اعلن المسرح الوطني الجزائري "محي الدين بشطارزي" عن فتح الترشح للمشاركة في النسخة الثالثة لجائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الوطني الجزائري تحت موضوع "الأساليب المعاصرة في التصميم السينوغرافي للعروض المسرحية الجزائرية.. رصد ونقد تجربة..."

و ترمي الجائزة إلى دعم البحث وفتح المجال أمام الدارسين لرصد التحولات الركحية الجزائرية، وإلى جمع و تحقيق و متابعة المنجز و الممارسة المسرحية في الجزائر.

وتعد المسابقة دعوة سنوية من المسرح الوطني إلى المخابر و النقاد و الباحثين و الأكاديميين والمهتميم لمرافقة منظومة العروض المسرحية الجزائرية ابتداءً من سنة 1990 إلى غاية اليوم.

وتقدر قيمة جوائز المسابقة في مراتبها الثلاث بمليون دينار جزائري (1000.000) دج، توزع على هذا النحو:

الجائزة الأولى 500.000 دج

الجائزة الثانية 300.000 دج

الجائزة الثالثة 200.000 دج