وفاة المصور المتقاعد بالتلفزيون الجزائري ربحي الطاهر

انتقل إلى رحمة الله، أمس، المصور الصحفي المتقاعد من التلفزيون العمومي ربحي الطاهر، عن عمر ناهز 77 سنة إثر مرض عضال.

ووري الفقيد الثرى اليوم بمسقط رأسه بمقبرة عين وسارة في الجلفة بحضور عائلته وزملائه في المهنة.

والتحق الفقيد بالتلفزيون العمومي سنة 1965، وهو صاحب مسار ثري، حيث كان مصور لحصة الأرض والفلاح لمعدها أحمد وحيد وبعدها ارتقى إلى مدير تصوير بذات المؤسسة العمومية أين قام بتغطية العديد من الأحداث الوطنية والدولية الهامة.

وبعدها انتقل إلى دولة الكويت أين اشتغل مدير تصوير بشبكة راديو وتلفزيون العرب ( a r t) ثم انتقل إلى دولة تونس ليشتغل بمركز الإنتاج التلفزيوني وهو متزوج وأب لطفل ويتميز بأخلاق عالية وحس مهني كبير.