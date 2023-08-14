معسكر: انطلاق فعاليات مسرح الهواء الطلق.

شهد مسرح الهواء الطلق بمدينة معسكر انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي والفني المقام تحت شعار "صيف معسكر"، الذي يدوم 20 يوما.

وقد بادرت مديرية الثقافة والفنون أثناء افتتاح المهرجان بإقامة حفل فني ذي طابع وهراني أحياه فنانو جمعية "نسيم الليل" لبلدية المحمدية أين أمتعوا الجمهور بأغاني لعمالقي الطرب الوهراني الأصيل الراحلين أحمد وهبي وبلاوي الهواري.

للعلم فإن مختلف بلديات الولاية تقوم بتنشيط حفلات غنائية من مختلف الطبوع الفنية، مع قراءات شعرية، وتقديم استعراضات فلكلورية لجمعيات محلية حسب المنظمين. بالمقابل برمجت عروض مسرحية للكبار والصغار من تقديم عدة جمعيات، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام السينمائية الجزائرية وأشرطة وثائقية تثقيفية وتاريخية.كما تكون المناسبة سانحة لعرض ملصقات حول تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر ضد المستعمر الفرنسي وكذا مؤلفات حول شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا وصور فوتوغرافية لشهداء الولاية، إلى جانب عرض لوحات زيتية لفنانين محليين، ومعارض للمنتجات الحرفية.

من جهة أخرى بهذا المهرجان يتم إطلاق ورشات موجهة خصيصا للأطفال حول تاريخ الجزائر والرسم والمطالعة.