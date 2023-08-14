عودة "ليالي الكازيف"

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، عودة سهرات "ليالي الكازيف" بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

جاء في بيان وزارة الثقافة: "في إطار إعادة بعث وإحياء برنامج ليالي الكازيف وتحت إشراف وزارة الثقافة والفنون ينظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج بالعاصمة، سهرات 'ليالي الكازيف 2023' بمسرح الهواء الطلق بسيدي فرج من خلال برنامج ثري ومتنوع يلبي أذواق مختلف فئات الجمهور من شباب وعائلات".

وأضاف البيان "سطر القائمون على التظاهرة التي تستمر إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون ، برنامجا يوميا يحي سهراته عدد من الأسماء الفنية الجزائرية البارزة من مختلف الطبوع الجزائرية".

وحتم ذات البيان " الجدير بالذكر أن سهرات ليالي الكازيف التي تعرف إقبالا جماهريا كبيرا تعود بعد ثلاثة سنوات من الانقطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا، خاصة وأنه يعد واحدا من المواعيد الثقافية التي تصنع جوا فنيا مميزا يلقى إعجاب وارتياح مختلف العائلات الجزائرية".