أدرار: العائلة الفنية تودع عميد فرقة جيل الوحدة

ودعت العائلة الفنية بولاية أدرار، اليوم الجمعة، عميد فرقة جيل الوحدة وقائدها الفنان وعازف الموندول المعروف "ارجيلوس عبد المالك، في أواخر العقد الخامس من العمر.

وكان المرحوم يعاني منذ مدة من مرض عضال ألزمه الفراش، وأسس المرحوم عبد المالك رفقة عدد من الشباب في بداية الثمانينات فرقة جيل الوحدة المختصة في "فن الغيوان" وكان عليه رحمة الله مغني في الفرقة وعازف ماهر على آلة العود، ومولع بعزف الموندول والبانجو، وتعتبر مجموعة هي من قدم لأول مرة الفني المحلي الأدراري في قالب عصري ، ونالت عدة جوائز محلية وطنية على غرار المرتبة الأولى في مهرجان الغناء العصري للشباب سنة 86 بوهران، كما كانت لها مشاركات دولية في المغرب وفرنسا وغيرهما ،وقدمت الفرقة نحو 50 أغنية و6 البومات من أشهرها فلسطين والناس.