الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي في ذمة الله

توفي اليوم الأحد، الفنان الكوميدي الفرنسي من أصل جزائري، وحيد بوزيدي، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة، حسبما أورده موقع روسيا اليوم.

وتعرض الراحل، يوم الأربعاء الماضي، لجلطة على مستوى الدماغ. أثناء قضائه إجازته في مجينة مراكش بالمغرب. ونقل على إثرها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات الخاصة قبل أن توافيه المنية اليوم الأحد.

يشار إلى أن الممثل الكوميدي كان قد أصيب بجلطة دماغية في عام 2021.

ولد الفنان الراحل في فرنسا لعائلة جزائرية، وتمكن من لعب شخصيات كوميدية ببراعة وذكاء. وترك بصمته الفكاهية في العديد من الأعمال والأفلام التلفزيونية. وجعلته موهبته ممثلا استثنائيا وحقق نجاحا كبيرا في عالم الكوميديا الفرنسية والجزائرية.

ويعتبر رحيل بوزيدي خسارة كبيرة لعالم الفن، بعد أن أسهم في جلب الفرح والضحك لحياة الناس، ليرحل عن عالمنا تاركا في الذاكرة وعلى عالم الفن والترفيه تأثيرا عميقا.