"حماس" تثني على موقف الجزائر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تتابع ببالغ التقدير المواقف والتصريحات الرسمية التي ترفض وسم الحركة وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية بالإرهاب.

واعتبرت الحركة،في بيان، اليوم الأربعاء، أن "هذه المواقف المشرفة عبرت عن عدالة قضيتنا ومقاومتنا المشروعة في مواجهة احتلال إرهابي يشكل أخطر وأطول احتلال مستمر في العالم".

وفي نفس السياق، عبرت "حماس" عن تثمينها لتصريحات الرئيسين التركي والجزائري ورئيس وزراء ماليزيا ووزير خارجية عمان التي عبرت على أنها حركة تحرر وطني تدافع عن أرضها.

ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاقتداء بالمواقف المشرفة المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية وتقرير المصير.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد قال أن الفلسطينيين ليسوا بإرهابيين بل يدافعون عن أرضهم وحقوقهم المشروعة.

وأكد رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة الأحد الماضي، أن من يدافع عن أرضه ووطنه ليس بإرهابي، وأن ما يجري في غزة من تقتيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.