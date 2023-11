AADL rend public un important communiqué

L’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, AADL, a annoncé le lancement d’une plateforme numérique de transfert de propriété, à partir de ce 1er novembre.

Cette démarche permet aux souscripteurs bénéficiaires d’initier électroniquement les démarches pour acquérir la propriété de leur logement, via le site de l’agence www.aadl.com dans la rubrique Main Levée, précise la même source.

Le portail offre, également, la possibilité de consulter le solde restant sur le prix total du logement, mais également d’obtenir un certificat attestant le paiement complet de ce montant. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent planifier des rendez-vous avec des notaires et suivre les différentes étapes administratives nécessaires à la concrétisation de leur propriété.

L’initiative de l’agence AADL, dans un premier temps, ciblera les bénéficiaires du programme AADL 1. Une fois les procédures administratives relatives aux contrats de ces derniers finalisées, le dispositif sera étendu aux participants du programme AADL 2.