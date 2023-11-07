ما المقصود بلعنة العقد الثامن؟

وفقا للتاريخ اليهودي، كانت لليهود مملكة يعيشون فيها فترتين زمنيتين، وكلتاهما لم تستمر لأكثر من 80 عامًا، وانتهت كل منهما إلى زوال.

المملكة الأولى قامت على أيدي أول ملوكهم شاؤول، ومن بعده الملك داوود (لم يكن نبيًّا لليهود) فتعاظمت وضم تحته كل القبائل (الأسباط)، ومن بعده ابنه النبي سليمان الذي انقسمت من بعده، في العقد الثامن، لمملكة شمالية (يسرائيل) وأخرى جنوبية (يهوذا)، وانتهت الشمالية في ما عرف بـ"السبي الآشوري" ويهوذا بـ"السبي البابلي".

والحقبة الثانية هي عهد الحشمونيين (الحشمونائيم)، وهي السلاسة التي حكمت مملكة يهوذا، والتي عانت من صراعات في هذا العقد وانتهت بغزو روماني.

وهي الفترات الواردة في العهد القديم، والتي يتذرع بها اليوم في الحديث عن الحق في إقامة وطن قومي لهم في هذا المكان، لكنها استمرت تقريبًا 8 عقود، وفي نفس الحقبة تقريبًا من عمر كل مملكة انتهت إلى زوال.