استشهاد 53 إماما وخطيبا وموظفي الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة استشهاد 53 شخصا من أئمة المساجد والخطباء ومحفظي القرآن الكريم وموظفي الأوقاف، جراء الغارات الصهيونية المستمرة على قطاع غزة.

وجاء في بيان وزارة الأوقاف، الأحد المنصرم، “53 شهيدا من أئمة المساجد والخطباء ومحفظي القرآن وموظفي الأوقاف قتلوا في استهدافات صهيونية غادرة مع عوائلهم وهم آمنون في بيوتهم”.



وفي هذا السياق، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة الماضية، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع دمر بشكل كامل 54 مسجدا، وألحق أضرارا متفاوتة بـ110 مساجد أخرى. وأكد “تضرر 164 مسجدا بفعل العدوان على غزة، منها 54 تعرضت للهدم الكلي، و110 جزئيا”.



ودمر جيش الاحتلال الصهيوني صباح السبت الفائت، مسجد علي بن أبي طالب في شارع 8 بحي الزيتون، ومسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، ليصل عدد المساجد التي دمرها الصهاينة بشكل كلي إلى 56 مسجدا. كما قصف جيش العدو الصهيوني، أول أمس، مسجد صلاح الدين الأيوبي وسط حي الزيتون جنوبي غزة، ليرتفع عدد المساجد التي دُمّرت بشكل كلي وجزئي إلى 167 مسجدا.



ولليوم الـ33 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب محرقة صهيونية نازية ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، تخللتها جرائم حرب كبيرة طالت 40 ألف مواطن كانوا ضحايا الحرب الإسرائيلية بين شهيد وجريح ومفقود، حيث استشهد 10328 فلسطينيا، منهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا، إضافة إلى 25956 جريحا، لغاية مساء أول أمس الثلاثاء. كما استشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.



